Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) zeigte sich in den beiden ersten Tagen der neuen Handelswoche kaum verändert und setzte damit ihren seit Monaten anhaltenden Seitwärtstrend fort. Doch eine neue Nachricht aus den USA hat das Zeug dazu, den Kurs des Rüstungskonzerns in eine völlig neue Dimension zu katapultieren. Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...