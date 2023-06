Mein neues Wikifolio "Financial Power Investing" ist ab sofort 'investierbar'. Regelmäßige Blogleser wissen, dass ich einen Schwerpunkt auf Alternative Asset Manager lege und auch in aussichtsreiche FinTechs und Insurtechs investiere. Teilweise mit beachtlichem Erfolg, bisweilen jedoch auch mit weniger soliden Ergebnissen, was auch - aber nicht nur - an der gegenwärtigen 'kleinen Finanzkrise' liegt, die den Finanzsektor in besonderem Maße gebeutelt hat. Doch hieraus ergeben sich auch überdurchschnittliche Chancen und daher habe ich mich entschlossen, ein entsprechendes Spezial-Wiki für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...