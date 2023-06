Linz (www.anleihencheck.de) - Die Teuerungsrate Kanadas verzeichnet im Mai einen weiteren Rückgang von 4,4% auf 3,4% und stellt somit den geringsten Anstieg seit Juni 2021 dar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz sinkender Inflation hebe die Bank of Canada ihren Leitzins auch im Juni erneut an und lasse sich die Option für weitere Schritte offen. Der Markt gehe von noch zwei Erhöhungsschritten bis Jahresende aus. Derzeit notiere der EUR/CAD (Kanadischer Dollar)-Kurs um 1,4460. (28.06.2023/alc/a/a) ...

