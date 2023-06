Linz (www.anleihencheck.de) - Der Japanische Yen wertet kontinuierlich ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gestern sei der Kurs EUR/JPY bis auf 157,80 gestiegen. So schwach sei der Yen zuletzt in der Finanzkrise im Jahr 2008 gewesen. Nur seit Jahresbeginn habe er gegenüber dem Euro um 12% abgewertet. Die japanische Wirtschaft entwickele sich dabei nicht schlecht. Laut Bloomberg werde für dieses Jahr ein reales Wirtschaftswachstum um 1,2% prognostiziert - deutlich mehr als für den Euroraum. Der japanische Börsenindex Nikkei 225 habe seit Jahresbeginn die beste Performance unter den Aktienindices der Industrieländer verzeichnet. ...

