AlsterResearch veranstaltete einen gut besuchten digitalen Roundtable mit den Geschäftsführern der SGT German Private Equity (SGF). Eine Aufzeichnung ist verfügbar unter www.research-hub.de/events. Die SGF hat sich erfolgreich von einem reinen Risikokapitalgeber zu einem etablierten Player in der lukrativen Welt des Private Equity gewandelt. Für die SGF ist dies mit dem Vorteil äußerst vorhersehbarer und wiederkehrender Einnahmen aus den verwalteten Vermögenswerten verbunden. Die kürzlich angekündigte ELATEC-Transaktion wird das verwaltete Vermögen über die Schwelle von 1 Mrd. USD treiben und deutet darauf hin, dass SGF sich als ernstzunehmender Akteur auf dem schnell wachsenden PE-Markt etabliert hat. In Anbetracht potenziellen Aufwärtspotenzials zu AlsterResearchs Schätzungen bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00, das sowohl durch die "stand alone" Bewertung als auch im Vergleich zu anderen börsennotierten Unternehmen mit hohem KGV unterstützt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





