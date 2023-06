HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Anhebung des Ausblicks des Nutzfahrzeug-Zulieferers erscheine wahrscheinlich, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Unternehmensveranstaltung. Die aktuellen Ziele implizierten einen Umsatzrückgang von acht bis zehn Prozent, was angesichts der aktuellen Entwicklung für das zweite Halbjahr zu pessimistisch sei. Die Aktie sei merklich unterbewertet./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:08 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SAFH001

