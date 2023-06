DJ PTA-News: Gurktaler AG: Unternehmensergebnis Geschäftsjahr 2022/23 - Unternehmensergebnis Geschäftsjahr 2022/23

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/28.06.2023/12:00) - Für das Geschäftsjahr 2022/23 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR -486 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR -205). Das Ergebnis ist im Wesentlichen in den Aufwendungen für die Markenentwicklung speziell beim Gurktaler Alpenkräuterlikör in Form eines neuen Markenauftritts, der Entwicklung einer neuen Sorte - des Gurktaler Alpen-Aperitifs mit Sanddorn - und Markenaktivierungsmaßnahmen für diese Produkte begründet. Seit Oktober 2022 ist zusätzlich ein Mitarbeiter als Brand Ambassador u.a. zur Unterstützung der vertrieblichen Gastronomie- und Fachhandelsaktivitäten im Unternehmen angestellt. Die Kosten sind zudem durch inflationäre Effekte, die nur zum Teil durch Effizienzsteigerungen kompensiert werden konnten, sowie durch projektbezogene Kosten der Verschmelzung der Gurktaler Alpenkräuter GmbH sowie der "Rossbacher" Vertriebs GmbH in die Gurktaler AG gestiegen.

Das At-Equity- Ergebnis umfasst die Erträge der At-Equity-Beteiligung in Ungarn mit EUR 2,2 Mio. (Vorjahr: EUR 2,1 Mio.). Das Finanzergebnis umfasst im Wesentlichen das Beteiligungsergebnis der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, im Ausmaß von EUR 0,15 Mio. (Vorjahr: EUR -0,2 Mio.) und Zinserträge in Höhe von TEUR 32 (Vorjahr: TEUR 23 Zinsaufwendungen/Verwahrentgelt).

An Ertragsteuern wurden im Geschäftsjahr 2022/23 EUR +0,1 Mio. (Vorjahr: EUR -0,4 Mio.) verbucht. Das Konzernjahresergebnis beträgt in Summe EUR 2,0 Mio. nach EUR 1,4 Mio. im Vorjahr. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,93 (Vorjahr: EUR 0,65). Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 21. September 2023 eine Dividende in Höhe von EUR 0,11 je bezugsberechtigter Aktie (Stamm- und Vorzugsaktie) nach je EUR 5,90 im Vorjahr vorschlagen.

Nachdem im Vorjahr der Verkaufserlös des Markenverkaufs der Marke Leibwächter sowie ein Teil thesaurierter Gewinne aus der Vergangenheit an die Aktionäre weitergegeben wurde, sind in diesem Wirtschaftsjahr durch die Verschmelzung sämtliche freien Rücklagen aufgelöst worden. Nach Abzug der aktiven latenten Steuern wird der verbleibende Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet.

Wien, 28. Juni 2023

Der Vorstand

