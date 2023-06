Die Traumhaus hat den Verkauf des 1. Bauabschnitts in Hattersheim vermeldet. Das Baugebiet liegt nur ca. 20 km von der Frankfurter Innenstadt entfernt. Der Verkauf umfasst 13 Reihenhäuser (je EUR 575.000 eAR) mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 7,5 Mio. Die Nachfrage nach den Häusern sei "erfreulich groß", so Traumhaus, weshalb auch mit einem zügigen Verkauf der weiteren Bauabschnitte gerechnet werde. Es mehren sich die Anzeichen eines Aufschwungs in der Industrie, auch wenn die Lage angespannten bleibt. Während Helma Eigenheimbau mit der Refinanzierung kämpft, berichtet Steico über Wettbewerbsdruck und Überkapazitäten. Beides Punkte, die unserer Ansicht nach Traumhaus stärken werden. Mit liquiden Mitteln von EUR 11,8 Mio. und einer EK-Quote von ca. 24% ist Traumhaus solide aufgestellt. AlsterResearchs Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 12.70. Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





