Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Ist der US-Markt teuer? Ja und nein, meint John Bailer, Manager des BNY Mellon US Equity Income Fund (ISIN IE00BD5M6926/ WKN A2DLSY) von BNY Mellon Investment Management.Das liege daran, dass die teuren Aktien des Marktes sehr teuer seien und die Bewertung des gesamten Marktes in die Höhe treiben würden. Seiner Ansicht nach seien weniger populäre Segmente wie Value-Aktien sowohl relativ als auch historisch gesehen nach wie vor attraktiv bewertet: ...

