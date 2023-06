Geelys Elektroauto-Marke Zeekr startet den Vorverkauf für zwei Modelle in den ersten beiden europäischen Märkten. Der Zeekr 001 und Zeekr X können ab sofort in den Niederlanden und in Schweden vorbestellt werden. Damit sind nun auch die ersten europäischen Preise bekannt. Bereits im April hatte Zeekr angekündigt, dass es sich bei den ersten Europa-Modellen um den Zeekr 001 und das neue Modell Zeekr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...