Bei den Zinsen für Sparen ist die Postbank zurückhaltend, bei den Kreditzinsen dagegen weniger Die Postbank ist eine der großen Banken in Deutschland. Erst vor kurzem hat sie die Zinsen für Kredite erhöht. So weist die Postbank nun bei ihrem "Privatkredit direkt" in dem von ihr berechneten repräsentativen Beispiel einen effektiven Jahreszins von 8,56 Prozent p.a. aus, vorher waren es noch 7,95 Prozent p.a. gewesen.Hier geht es zum BÖRSE ONLINE TagesgeldvergleichBei ...

