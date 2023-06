Sulliden Mining Capital Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, in dem es sich bereit erklärt hat, eine 75%-ige Beteiligung am Uranprojekt Orange Creek durch den Erwerb von 75% der ausgegebenen Stammaktien von Orange Creek Resources Pty. Ltd. zu erwerben, einem privaten australischen Unternehmen. Das Projekt befindet sich im australischen Northern Territory, 38 km südlich von Alice Springs, und grenzt an die Uranlagerstätten Pamela und Angela.



Gemäß der Vereinbarung wird Sulliden eine 75%ige Beteiligung an Privco erwerben, wobei der Verkäufer die restlichen 25% behält. Als Gegenleistung hat sich Sulliden bereit erklärt, 400.000 AUD$ an den Verkäufer zu zahlen, und zwar 100.000 AUD am Tag der Unterzeichnung des Abkommens und weitere 300.000 AUD am Tag des Abschlusses der Akquisition oder 45 Tage nach dem Tag der Unterzeichnung, je nachdem, was später eintritt. Als zusätzliche Gegenleistung hat sich Sulliden bereit erklärt, die laufenden gesetzlichen Verpflichtungen von Privco und die vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsaktivitäten im Zeitraum zwischen dem Vertragsabschluss und dem Abschluss zu finanzieren sowie die zusätzlichen Explorationsaktivitäten von Privco im Zeitraum von zwei Jahren nach dem Abschluss in Höhe von 300.000 AUD zu finanzieren.



