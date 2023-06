Nach fast dreiwöchiger Erholung vom Jahrestief ist die Aktie von Zalando am Mittwoch wieder massiv unter Druck geraten. Der Onlinehändler verliert am Mittag über sechs Prozent, nachdem es zwischenzeitlich um 8,5 Prozent abwärtsgegangen war. Bernstein-Analyst William Woods fällt ein hartes Urteil über Zalando.Woods bezeichnet Zalando in seiner Studie als "anachronistisch" (aus der Zeit gefallen). "Die Aggregatoren im Modehandel sind auch nur moderne Kaufhäuser, und Kaufhäuser sind tot", so Woods. ...

