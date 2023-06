Schnellste PCIe-Generation verdoppelt die Datenrate der 3. Generation, reduziert die Latenzzeit und bietet hervorragende Lese-/Schreibleistung





TAIPEI, Taiwan, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronics, der weltweit führende Anbieter von spezialisierten Speicherlösungen, stellt seine neuesten M.2 2280- und U.2-Hochgeschwindigkeits-Solid-State-Laufwerke (SSDs) der Serie N600 vor, die die PCIe®-Schnittstelle der vierten Generation nutzen und das NVMe-Protokoll unterstützen. Die Datenrate der neuen ATP PCIe-SSDs der 4. Generation ist mit 16 GT/s doppelt so hoch wie bei der vorherigen Generation, was einer Bandbreite von 2 GB/s pro PCIe-Lane entspricht.

Durch die Verwendung von x4-Lanes haben diese SSDs eine maximale Bandbreite von 8 GB/s und erfüllen damit den wachsenden Bedarf an Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in den anspruchsvollen Anwendungen von heute. Sie eignen sich sowohl für lese- und schreibintensive als auch für unternehmenskritische industrielle Anwendungen wie Netzwerke/Server, 5G, Datenprotokollierung, Überwachung und Bildgebung, wobei die Leistung gleichwertig, wenn nicht sogar besser ist als bei den herkömmlichen PCIe-SSDs der 4. Generation für Verbraucher auf dem Markt.

176-Layer-NAND-Flash, Onboard-DRAM bieten außergewöhnliche QoS,



niedrigere Kosten pro GB mit Prime 512 Gbit Die-Package

Die N600-Serie basiert auf innovativem 176-Layer-3D-NAND-Flash und verwendet ein erstklassiges 512-Gbit-Die-Package, das nicht nur Leistungsverbesserungen gegenüber der 64-Layer-Technologie bietet, sondern auch Preisverbesserungen, die sich in niedrigeren Kosten pro GB niederschlagen.

Die M.2 2280-SSDs sind in Kapazitäten von 240 GB bis zu 3,84 TB erhältlich, während die U.2-SSDs von 960 GB bis 7,68 TB verfügbar sind und somit kostengünstige Optionen für verschiedene Speicheranforderungen bieten.

Mit einer herausragenden Quality of Service (QoS)-Bewertung im Vergleich zur vorherigen Generation bietet die N600-Serie optimale Konsistenz und Vorhersagbarkeit mit höherer Lese-/Schreibleistung, hohen IOPS, niedrigem Write Amplification Index (WAI) und geringer Latenz, dank des integrierten DRAMs. Der integrierte DRAM bietet im Vergleich zu Lösungen ohne DRAM eine höhere Dauerleistung über lange Betriebszeiten.

Zukunftssichere, langfristige Unterstützung in Bezug auf die Versorgung

Die Maximierung der Lebensdauer von SSDs sowie die Verfügbarkeit von Ersatzgeräten lange nach der Einstellung der Produktion ähnlicher Verbraucherprodukte ist für Unternehmen wichtig, um das Beste aus ihren Investitionen herauszuholen. Aus diesem Grund hat sich ATP Electronics zur Unterstützung der Langlebigkeit verpflichtet.

"Wir freuen uns, diese neue Produktlinie auf der Basis von 176-Layer-Triple-Level-Cell (TLC) NAND-Flash einführen zu können. Es gibt zwar neuere NAND-Iterationen, die in 2XX+ Layern auf den Markt kommen, aber diese konzentrieren sich auf 1 Tbit und größere Dichtegrößen. Der 176-Layer-3D TLC-NAND mit einer Dichte von 512 Gbit ist nach wie vor der Sweet Spot für viele eingebettete und spezielle Anwendungen, da der Bedarf an mittleren und niedrigeren SSD-Gerätedichten weiterhin besteht.

"Neben einer wettbewerbsfähigen Preisposition bietet diese Generation Verbesserungen bei den Latenzzeiten und der Zuverlässigkeit in allen Temperaturbereichen. Vielleicht noch wichtiger für unseren Kundenstamm ist, dass diese Generation für die absehbare Zukunft eine lange Produktlebensdauer bieten wird. Wir können vertrauensvoll mit unserem Kundenstamm zusammenarbeiten, der oft eine Produktlebensdauer von mehr als 5 Jahren benötigt", so Jeff Hsieh, President und Chief Executive Officer von ATP Electronics.

Zuverlässiger und sicherer Betrieb



Die N600-Serie bietet eine Vielzahl von Funktionen für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Datenintegrität, wie z. B.:

End-to-End-Datenschutz, Unterstützung der TRIM-Funktion und LDPC-Fehlerkorrektur

und Antischwefel-Widerstände schützen vor den schädlichen Auswirkungen von Schwefelverunreinigungen und garantieren einen zuverlässigen Betrieb auch in Umgebungen mit hohem Schwefelgehalt

schützen vor den schädlichen Auswirkungen von Schwefelverunreinigungen und garantieren einen zuverlässigen Betrieb auch in Umgebungen mit hohem Schwefelgehalt Hardware-basierte AES 256-Bit-Verschlüsselung und optionale TCG Opal 2.0/ IEEE 1667-Sicherheit für selbstverschlüsselnde Laufwerke (SED)

und optionale für (SED) Die N600Sc-Serie bietet einen zuverlässigen Betrieb bei wechselnden Temperaturen mit C-Temperatur- (0? bis 70?) Einstufung. Die I-Temp-fähige (-40 - bis 85 ?) N600Si-Serie wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Einstufung. Die I-Temp-fähige (-40 - bis 85 ?) N600Si-Serie wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Die thermische Drosselung passt die Arbeitslast pro Betriebszeiteinheit intelligent an. Die Drosselungsstufen sind vorkonfiguriert, so dass der Controller die Wärmeentwicklung effektiv steuern kann, um das SSD kühl zu halten. Dies gewährleistet eine stabile, dauerhafte Leistung und verhindert, dass die Hitze das Gerät beschädigt. Kühlkörperoptionen sind projektbezogen und nach Kundenwunsch erhältlich.

passt die Arbeitslast pro Betriebszeiteinheit intelligent an. Die Drosselungsstufen sind vorkonfiguriert, so dass der Controller die Wärmeentwicklung effektiv steuern kann, um das SSD kühl zu halten. Dies gewährleistet eine stabile, dauerhafte Leistung und verhindert, dass die Hitze das Gerät beschädigt. Kühlkörperoptionen sind projektbezogen und nach Kundenwunsch erhältlich. Mechanismus zum Schutz bei Stromausfall (PLP). Die U.2-Varianten der N600-Serie und die kommenden M.2 2280 SSDs mit I-Temp-Einstufung verfügen über hardwarebasiertes PLP. Onboard-Kondensatoren halten die Stromversorgung lange genug aufrecht, um sicherzustellen, dass der letzte Lese-/Schreib-/Löschbefehl abgeschlossen ist und die Daten sicher im nichtflüchtigen Flash-Speicher gespeichert werden. Das auf einer Mikrocontrollereinheit (MCU) basierende Design ermöglicht es dem PLP-Array, bei verschiedenen Temperaturen, Stromausfällen und Ladezuständen intelligent zu arbeiten, um sowohl das Gerät als auch die Daten zu schützen. Die M.2 2280-SSDs mit C-Temp-Einstufung hingegen verfügen über ein Firmware-basiertes PLP, das Daten, die vor dem Stromausfall auf das Gerät geschrieben wurden, effektiv schützt.

Einsatzkritische Anwendungen: Wir entwickeln mit Ihnen



Je nach Projektunterstützung und Kundenwunsch kann ATP Hardware-/Firmwareanpassungen, Anpassungen von thermischen Lösungen sowie gemeinsame technische Validierung und Zusammenarbeit anbieten.

Um die Zuverlässigkeit des Designs für unternehmenskritische Anwendungen zu gewährleisten, führt ATP umfangreiche Tests, eine umfassende Design-/Produktcharakterisierung und eine Validierung der Spezifikationen sowie kundenspezifische Tests in der Massenproduktionsphase (MP) durch, wie z. B. Burn-in, Power Cycling, spezifische Testskripte und mehr.

Produkt-Highlights

PCIe® Gen 4 NVMe M.2 2280 PCIe® Gen 4 NVMe U.2 Kapazitäten 240 GB bis 3,84 TB 960 GB bis 7,68 TB Betriebstemperatur C-Temp (0 °C bis 70 °C): N600ScI-Temp (-40 °C bis 85 °C): N600Si (demnächst) Thermomanagement für optimale Wärmeableitung • Wärmeverteiler aus nickelbeschichtetem Kupfer,

• 4 mm oder 8 mm Kühlkörper mit Lamellen 15 mm Kühlkörper mit Lamellen Sicherheit AES 256-Bit-Verschlüsselung TCG Opal 2.0 Datenintegrität End-to-End-Datenpfadschutz Leistung (Lesen/Schreiben bis zu) 6.450/6.050 MB/s 6.000/5.500 MB/s Sonstiges Hot-swap-fähig

* bei Projektunterstützung

Weitere Informationen zu den PCIe Gen 4 x4 M.2 SSDs der N600-Serie von ATP finden Sie hier:

https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-nvme-M.2-ssd

Weitere Informationen zu den PCIe Gen 4 x4 U.2 SSDs der N600-Serie von ATP finden Sie hier:

https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-U.2-ssd

Medienkontakt für die Pressemitteilung: Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)



Folgen Sie ATP Electronics auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

Über ATP



ATP Electronics ("ATP") hat als führender Anbieter 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Systemspeicher- und NAND-Flash-Produkten für anspruchsvolle Embedded-, Industrie- und Automobilanwendungen. ATP ist als "Weltmarktführer für spezialisierte Speicherlösungen" für sein Know-how bei thermischen und langlebigen Lösungen bekannt. ATP ist bestrebt, seinen Kunden Mehrwert, Vielfalt und beste Gesamtbetriebskosten zu bieten. Als vollständiger Hersteller ist ATP Herr jeder Phase des Produktionsprozesses und stellt so Qualität und Langlebigkeit der Produkte sicher. ATP hält die höchsten Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen ein, indem es in der gesamten globalen Lieferkette nachhaltige Werte für die Arbeitnehmer, die Umwelt und das Geschäft sicherstellt. Weitere Informationen zu ATP Electronics finden Sie unter www.atpinc.com, oder kontaktieren Sie uns unter info@atpinc.com.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56be0635-5027-442b-b9e7-c64c43e353d7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0e3129-6f53-4366-b5bc-fd0cdc86f5a1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63c5d538-09c1-4481-a188-e66cc487ecc9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/512ea038-214a-4b27-bbf4-adf8fa8a3fac

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/400709dd-4d79-4e2a-ad76-e3bc7266f7a5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/933e1523-0df5-485d-9a11-e130864b199b