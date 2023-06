Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) verliert am Mittwoch -6,3% auf 25,94 € und gibt damit alle Gewinne der vergangenen Tage wieder ab. Anleger machen sich aktuell große Sorgen um ihre Positionen. Wie kann es hier weitergehen? Zalando vorgestellt Zalando ist der größte Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle-Produkte in Europa. Der E-Commerce-Konzern beliefert mehr als 50 Millionen Kunden in 25 europäischen Ländern und hat derzeit eine Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...