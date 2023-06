Pflegeimmobilien haben in den vergangenen Jahren viele Investoren in den Markt gelockt. Auch 2022 hat sich der Investmentmarkt stabil und nachgefragt gezeigt. Dies geht aus dem "Pflegeimmobilien Report 2023" der international tätigen Immobilienberatung Cushman & Wakefield (C&W) hervor. Das Transaktionsvolumen belief sich auf 1,7 Mrd. Euro. Die Anzahl der Gebote in den Transaktionsprozessen ist laut Bericht unverändert groß, was auf eine hohe Liquidität im Markt für Pflegeheime und betreutes Wohnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...