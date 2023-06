35 Jahre Dax Am 1. Juli 1988 wurde erstmals der deutsche Aktienindex Dax berechnet. Im aktuellen Aktienbrief lesen Sie, was uns am Indexkonzept des deutschen Leitindex stört, und was wir uns für unsere cleveren Indexalternativen abgeschaut haben … Größer als Berkshire Hathaway Warren Buffett und Charlie Munger sind das erfolgreichste Investoren-Duo unserer Zeit. Größter...

Den vollständigen Artikel lesen ...