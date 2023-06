Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuseeländische Dollar (NZD) ist heute Opfer der niedrigen Inflation in Australien, so die Experten von XTB.Die Inflation in Australien sei heute im Mai auf 5,6% im Jahresvergleich gefallen, während 6,1% erwartet worden seien und der vorherige Wert bei 6,8% gelegen habe. Das Australische Statistikamt veröffentliche monatliche Daten seit über einem Jahr, aber aus Marktsicht scheine der vierteljährliche Index immer noch wichtiger zu sein. Dieser Index für das erste Quartal habe bei 7,0% gelegen. Warum falle der NZD heute stärker als der Australische Dollar (AUD)? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...