DJ PTA-News: QMD International Holdings Company Ltd.: QMD International schließt Akquisition erfolgreich ab - He Yan zum CEO ernannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hong Kong, SAR, Volksrepublik China, 28. Juni 2023 (pta/28.06.2023/14:55) - QMD International Holdings Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) informiert über den aktuellen Stand der Übernahme von He Yan Company Limited.

Die Bedingungen des Kaufvertrags für den Erwerb der He Yan Company Limited wurden vollständig erfüllt und der Kaufvertrag ist entsprechend in Kraft getreten.

In Übereinstimmung mit dem Vertrag und der vorherigen Ankündigung wird die New Best Holdings Limited ("der Verkäufer"), ein von Herrn He Yan kontrolliertes Unternehmen, zwei Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand der QMD International Ltd. sowie ein unverzinsliches, nicht abrufbares Darlehen in Höhe von 14 Millionen Euro erhalten. Damit hält die New Best Holdings Limited 18,18 Prozent der ausstehenden Aktien von QMD und ist ein wichtiger Minderheitsaktionär des Unternehmens.

He Yan wird neuer CEO von QMD International. Er tritt die Nachfolge von Patrick P. L. Chan an, der Chairman des Unternehmens bleibt.

"Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme ist nun der Weg für die Neuausrichtung des Unternehmens geebnet. Ich freue mich, die operative Führung von QMD in die Hände von He Yan zu legen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der digitalen Assets wird er die neue Ausrichtung des Unternehmens prägen", sagt Patrick P.L. Chan.

"Ich freue mich sehr über den Abschluss dieser Partnerschaft, die uns neue Optionen zur Finanzierung unseres Wachstums eröffnet", kommentiert He Yan. "Wir beobachten heute die zunehmende Adaption von Blockchain-basierten Technologien in der etablierten und regulierten Finanzwelt. Wir sind überzeugt, dass die Wachstumsgeschichte der dezentralen Technologien und der damit verbundenen Coins erst am Anfang steht. In diesem Markt wollen wir uns als zuverlässiger Betreiber etablieren, der durch nachhaltig betriebene Rechenzentren einen Mehrwert für die Dienstleister im digitalen Ökosystem schafft", fügt He Yan abschließend hinzu.

Kontakt:

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz

Tel: +49 611 580 2929 0

Schwarz@schwarzfinancial.com

(Ende)

Aussender: QMD International Holdings Company Ltd. Adresse: Nerine Chambers, P.O. Box 905, VG 1110 Road Town Tortola Land: Britische Jungferninseln Ansprechpartner: Patrick Chan E-Mail: info@qmd-international.com Website: qmd-international.com

ISIN(s): VGG3223A1057 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 08:55 ET (12:55 GMT)