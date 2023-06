Konsortium beginnt Versuche mit PureGRAPHverstärktem Beton

Anzeige / Werbung

Ein von First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) angeführtes Konsortium wird damit beginnen, umfangreiche Versuche mit Beton und Zement durchzuführen, die mit PureGRAPH verstärkt wurden. Das Ziel der Versuchsreihen besteht darin den industriellen Einsatz von graphenverstärktem Beton und Zement zu validieren und wichtige Erkenntnisse für industrielle Praxis zu sammeln.

Dass der Zusatz von PureGRAPH Zement und Beton verstärkt und dabei gleichzeitig zu geringeren Kohlendioxidemissionen führt, ist hinlänglich bekannt. Noch nicht explizit erforscht wurden jedoch all jene Fragen, die mit der industriellen Herstellung und den in der Massenproduktion auftauchenden Schwierigkeiten in Zusammenhang stehen.



Dieses Manko will ein Konsortium von verschiedenen Herstellern aus der Zement- und Betonbranche unter der Führung von Frist Graphene nun beseitigen. Für die vorgesehenen Versuchsreihen wird First Graphene insgesamt 1,2 Tonnen PureGRAPH bereitstellen. Sie sollen anschließend in verschiedenen Dispersionsmethoden und Rezepturen getestet werden.

Die Versuche unter First Graphenes Leitung starten im größten britischen Betonwerk

Zu den Partnern von First Graphene in diesem globalen Praxisversuch gehören die Breedon Group, Morgan Sindall Construction und die Universität von Manchester. Insgesamt sollen rund 2.000 Tonnen Zement entstehen, die mit PureGRAPH angereichert worden sind. Sie werden anschließend in Bauanwendungen zum Einsatz kommen und dadurch auch auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden.



Die Versuchsreihen schaffen damit weiteres Potential für die Unterstützung von Lösungen im kommerziellen Maßstab zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen im Bausektor. Begonnen haben die Versuche bereits im Hope Cement Works der Breedon Group in Großbritannien.



Das Werk in Derbyshire ist das größte Zementwerk in Großbritannien. Hier werden die etwa 2.000 Tonnen des mit Graphen angereichertem Zements hergestellt. Die Zementmenge dürfte damit zu den höchsten gehören, die weltweit in Versuchen mit Graphen zur Verbesserung der Zementeigenschaften bislang hergestellt wurde.



Der Versuch bietet die Möglichkeit, die Vorteile der CO2-Reduzierung durch die Zugabe von Graphen in den Zement weiter zu validieren und zu demonstrieren. Wobei das Verfahren anders als bisher nicht nur im Labormaßstab, sondern in der industriellen Massenproduktion getestet wird.