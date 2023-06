Rize ETF, der auf Themen-ETFs spezialisierte Vermögensverwalter aus Großbritannien, veröffentlicht monatlich ein Update zu den Entwicklungen, Abflüssen und Zuflüssen im Bereich der Themen-ETFs. Im Mai zeigt sich erneut, dass die Anleger, wie schon seit Anfang des Jahres, auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Der Bereich Robotik, Automatisierung und KI vereinnahmte seit Jahresbeginn 311 Mio. US-Dollar an Nettozuflüssen - stattliche 25% der Gesamtkapitalzuflüsse in thematische ETFs in diesem Jahr ...

