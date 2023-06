Nach schmerzhaften Verlusten in den vergangenen Tagen infolge der Gewinnwarnung stabilisiert sich der Kurs von Sartorius am Mittwoch. Am Nachmittag liegt die des Labor- und Pharmazulieferers mit 2,3 Prozent auf 298,60 Euro im Plus. Die Citigroup sieht für Sartorius reichlich Potenzial. DER AKTIONÄR ebenfalls.375 Euro, so lautet das Kursziel von Citigroup-Analyst Vineet Agrawal, für den Sartorius ein Top-Pick ist. Der Grund: die starken Perspektiven auf den Biologika-Endmärkten. Für das zweite Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...