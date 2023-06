Im portugiesischen Sintra hat die EZB zu ihrer jährlichen Konferenz geladen - und heute steht der Höhepunkt an: die Diskussion zwischen EZB-Chefin Lagarde, Fed-Chef-Powell, Bank of England-Chef Bailey und Ueda, Chef der Bank of Japan: - FED'S POWELL: WE BELIEVE THERE IS MORE RESTRICTION COMING, DRIVEN BY THE LABOR MARKET - Lagarde: sehen noch zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...