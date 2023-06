DJ Lagarde: Transmission Geldpolitik wohl etwas langsamer als früher

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden die Realwirtschaft des Euroraums nach Aussage von EZB-Präsident Christine Lagarde etwas weniger schnell als in früheren Zeit erreichen. "Es sieht so aus, als würde die Transmission wahrscheinlich weniger schnell als in der Vergangenheit ablaufen", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra. Dass die Übertragung der Leitzinserhöhungen im Finanzsektor mit vernünftigem Tempo ankämen, sei nur ein erster Schritt.

In einem zweiten Schritt müssten sie auch die Investitionen der Unternehmen und die Aufnahme von Hypothekenkrediten bremsen. In Europa würden heute viel mehr Hypothekenkredite zu Festzinsen als früher vergeben.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.