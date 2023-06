DJ PTA-HV: Ottakringer Getränke AG: Dividendenbekanntmachung

Ergebnisse Hauptversammlung

Wien (pta/28.06.2023/17:04) - In der 39. ordentlichen Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG vom 28. Juni 2023 wurde beschlossen, an die Vorzugsaktionäre die Vorzugsdividende in Höhe von 10,5 % des anteiligen Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung auszuschütten und an die Stammaktionäre eine Dividende von EUR 0,50 je gewinnberechtigte Stammaktie auszuzahlen.

Es wurde beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2022 in Höhe von EUR 5.215.814,39 folgende Dividenden auszuschütten:

* EUR 0,77 je gewinnberechtigter Vorzugsaktie, dies sind EUR 328.445,04 bei 426.552 Stück gewinnberechtigter Vorzugsaktien, * EUR 0,50 je gewinnberechtigter Stammaktie, dies sind EUR 1.119.472,50 bei 2.238.945 Stück gewinnberechtigter Stammaktien.

Die von der Gesellschaft gehaltenen 173.884 Stück eigene Stammaktien sind nicht gewinnberechtigt und daher nicht in der Anzahl der gewinnberechtigten Stammaktien enthalten.

Der Gesamtbetrag der Dividendenzahlung beträgt somit EUR 1.447.917,54. Der Restbetrag des Bilanzgewinnes von EUR 3.767.896,85 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Freitag, dem 7. Juli 2023, abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuer, soweit keine gesetzliche Ausnahme von der Erhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Der Handel ex Dividende 2022 an der Wiener Börse erfolgt ab dem 5. Juli 2023 und der Nachweisstichtag für die Dividende ist der 6. Juli 2023.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Ottakringer Getränke AG Adresse: Ottakringer Platz 1, 1160 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Alexander Tesar Tel.: +43 1 49100-2253 E-Mail: alexander.tesar@ottakringerkonzern.com Website: www.ottakringerkonzern.com

ISIN(s): AT0000758008 (Aktie), AT0000758032 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

