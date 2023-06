Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, stellte heute mit dem Modul CC660D-LS seine neueste Innovation im Bereich der Satellitenkommunikation vor, die speziell für eine lückenlose globale Abdeckung und nahtlose Konnektivität entwickelt wurde.

Das Modul CC660D-LS bietet vielseitige Verbindungsoptionen, darunter Verbindungen im L-Band, im S-Band und im Band 23. Darüber hinaus unterstützt das Modul Verbindungen zu nicht-terrestrischen IoT-Netzen (IoT-NTN) gemäß 3GPP Release 17. Eine zuverlässige Konnektivität hat Priorität, eine Anforderung, die vom CC660D-LS-Modul erfüllt wird, da es eine Zwei-Wege-Kommunikation unterstützt. Es ermöglicht nicht nur die Datenübertragung, sondern unterstützt auch die SMS-SOS-Funktionalität, die bei Bedarf die Übermittlung von Notfallbenachrichtigungen ermöglicht. Das Modul unterstützt ferner IP- und Non-IP-Servicenetzwerke und gewährleistet so eine verbesserte Konnektivität und Dienstverfügbarkeit.

Das Modul zeichnet sich außerdem aufgrund verschiedener implementierter Stromsparmodi durch eine bemerkenswert niedrige Leistungsaufnahme aus. Zu diesen Modi gehören der diskontinuierliche Empfang (Discontinuous Reception, DRX), der erweiterte DRX-Modus (eDRX) und der Energiesparmodus (PSM), der ein effizientes Energiemanagement ermöglicht. Das gerade einmal 17,7 mm x 15,8 mm x 2,0 mm große CC660D-LS verfügt über die Quectel Enhanced AT Commands, unterstützt SIM/eSIM und bietet Embedded-Internet-Serviceprotokolle, die über die UART-Kommunikationsschnittstelle Satellitenverbindungen mit geringer Latenz ermöglichen.

"Wir freuen uns, das Quectel-Satellitenkommunikationsmodul CC660D-LS vorstellen zu können, das eine globale Abdeckung für eine Vielzahl von vernetzten Geräten bieten wird", sagte Norbert Muhrer, CSO und President von Quectel Wireless Solutions. "Das Modul unterstützt IoT-NTN-Verbindungen, was eine effiziente Datenkommunikation für Anwendungen mit geringem Bandbreitenbedarf überall auf der Welt ermöglicht. Besonders stolz sind wir auf die geringe Leistungsaufnahme des CC660D-LS-Moduls und seine Fähigkeit, Einsätze unabhängig von ihrem Standort zu unterstützen."

Das Modul ist äußerst vielseitig und kann in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden, insbesondere in solchen, in denen es traditionell schwierig ist, die Konnektivität aufgrund entlegener Standorte aufrechtzuerhalten, was beispielsweise im Bergbau, bei intelligenten Stromnetzen und bei der Überwachung von Öl- und Gaspipelines der Fall ist. Es ist auch gut geeignet, um Anwendungen im Transportsektor zum Beispiel beim Tracking von Fahrzeugen, Anlagen, Fahrgestellen und Containern zu ermöglichen, und bietet darüber hinaus ein großes Potenzial für Anwendungen in der intelligenten Landwirtschaft, der Umweltüberwachung, der Überwachung von Schwermaschinen und der Verwaltung von Baumaschinenflotten. Nicht zuletzt gibt es für das Modul auch wertvolle Anwendungen im maritimen Bereich, z. B. für Verbindungen zwischen Schiffen und Bojen auf See. Dies erweitert seine Reichweite und Verwendbarkeit bei verschiedenen maritimen Einsätzen nochmals.

Entwicklungsmuster des Quectel CC660D-LS sind ab sofort erhältlich. Das Modul durchläuft gerade die CE- und FCC-Zertifizierungsprozesse; der Beginn der Produktion in großen Stückzahlen ist für das vierte Quartal 2023 geplant.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für eine intelligentere Welt ist unser Ansporn, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von über 5.900 Fachkräften gibt das Tempo für Innovationen bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen, Services und IoT-Konnektivität vor.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

