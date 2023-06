Verbesserung interner Leistungshalbleiterkapazitäten zur Unterstützung eines langfristigen Wachstumspfads

Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein diversifizierter Hersteller industrieller Technologien, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht, gab heute den Abschluss einer definitiven Kaufvereinbarung für den Erwerb einer in Dortmund (Deutschland) ansässigen 200-mm-Waferfabrik ("Dortmunder Fabrik") von Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) bekannt. Zu den wichtigen Vorteilen der Transaktion zählen:

Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten auf wachstumsstarken industriellen Endmärkten, wie etwa für erneuerbare Energien, Energiespeicher, Automatisierungen, Motorantriebe, Stromversorgungen und E-Mobilität der Off-Board-Ladeinfrastruktur

Bereitstellung eines hoch qualifizierten Technologie-Teams mit umfangreicher 200-mm-Fertigungskapazität und Entwicklungserfahrung

Festgelegte mehrjährige Kapazitätsübernahmevereinbarung mit Elmos Semiconductor SE, um Littelfuse in die Lage zu versetzen, seine Technologien im Laufe der Zeit voranzutreiben; Erstlaufzeit bis 2029

"Der Erwerb der Dortmunder 200-mm-Waferfabrik ist ein bedeutender Baustein unserer langfristigen Wachstumsstrategie für Leistungshalbleiter", so Chad Marak, Senior Vice President und General Manager, Littelfuse Semiconductor Business. "Entscheidend für unseren nachhaltigen Erfolg ist die Erweiterung unseres Portfolios von Technologien und wachsenden internen Kapazitäten, um uns in die Lage zu versetzen, den steigenden Anforderungen unserer Kunden bei wachstumsstarken Energieumwandlungsanwendungen gerecht zu werden. Die Dortmunder Fabrik ergänzt unseren gegenwärtigen Fußabdruck, indem sie ein sehr erfahrenes Team einbringt und unseren Betrieb durch eine effiziente und qualitativ hochwertige Waferbearbeitung ergänzt. Wir sind äußerst erfreut über die Zukunftsaussichten unserer kombinierten Teams und Kapazitäten und dies wird uns und da bin ich sicher weiterhin für langfristiges profitables Wachstum positionieren."

Der Erwerb der Dortmunder Fabrik wird voraussichtlich zum Anfang des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die Fabrik beträgt rund 93 Millionen Euro, wovon 37 Millionen Euro nach Vorliegen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und rund 56 Millionen Euro nach Abschluss des Erwerbs bezahlt werden. Die Transaktion wird sich voraussichtlich nicht auf die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2023 und 2024 auswirken.

Über Littelfuse

Littelfuse ist ein diversifizierter Hersteller industrieller Technologien, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht.??????? In mehr als 20 Ländern und mit etwa 18.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.??????? Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden überall, jeden Tag. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Littelfuse Littelfuse.com.

"Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act zu betrachten. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Littelfuse, Inc. ("Littelfuse" oder das "Unternehmen") und unterliegen zahlreichen Einflüssen und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die aktuellen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen maßgeblich unterscheiden. Diese Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen dem Schweregrad und der Dauer der COVID-19-Pandemie und den Maßnahmen, die aus diesem Grund ergriffen wurden, und den Auswirkungen hiervon auf das Geschäft des Unternehmens; der Produktnachfrage und Marktakzeptanz; dem Einfluss von Konkurrenzprodukten und der Preisgestaltung der Mitbewerber; den Produktqualitätsproblemen oder Produktrückrufaktionen; den Kapazitäts- und Lieferschwierigkeiten oder zeitlichen Beschränkungen; den Reserven aus dem Kohlebergbau; den Cybersicherheitsangelegenheiten; den Fehlern bei der Schadloshaltung von Umwelthaftungen; den Wechselkursschwankungen; den Waren- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; den Auswirkungen der Buchhaltungsrichtlinien des Unternehmens; den Arbeitskonflikten; den über den Erwartungen liegenden Umstrukturierungskosten; den unter den Erwartungen liegenden Anlagenrenditen aus Pensionsplänen; den Integrationen von Akquisitionen; den Ungewissheiten in Zusammenhang mit politischen oder regulatorischen Veränderungen sowie weiteren Risiken, welche in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde einreicht, eingehender beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten tatsächlich eintreten oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können sich die tatsächlichen Ergebnisse und Folgen erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizit enthaltenen unterscheiden. Dieser Bericht sollte in Verbindung mit den Abschlussdaten aus dem Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr gelesen werden.

Eine weitere Erörterung der Risikofaktoren des Unternehmens finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens im Abschnitt 10-K unter der Überschrift "Risikofaktoren" für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und in anderen Einreichungen und Unterlagen bei der SEC, die jeweils kostenlos auf der Investor Relations-Website unter investor.littelfuse.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, abzuändern oder zu verdeutlichen, um den Ereignissen oder Umständen nach dem heutigen Datum Rechnung zu tragen oder um die Verfügbarkeit neuer Informationen widerzuspiegeln.

