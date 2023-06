Die S Immo begibt einen Green Bond mit einem Volumen von 75 Mio. Euro. Die Erlöse werden laut S Immo zur Finanzierung oder Refinanzierung von nachhaltigen Projekten im Einklang mit dem Sustainable Bond Framework der Gesellschaft verwendet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen fix verzinsten Kupon von 5,5 Prozent per annum und eine Mindeststückelung von 500 Euro. Gezeichnet werden kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland voraussichtlich bis zum 11.07.2023. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren. Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO AG, kommentierte: "Die heutige Emission eines Green Bonds ist ein weiterer Schritt in der Geschichte erfolgreicher Anleiheemissionen der S IMMO, ...

