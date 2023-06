Mladá Boleslav (ots) -› Seit 2004 tritt Škoda Auto als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner der Tour de France auf› Automobilhersteller aus Mladá Boleslav stellt dem Veranstalter mehr als 200 elektrifizierte Fahrzeuge zur Verfügung› Ein Škoda Enyaq Sportline iV führt als rollende Kommandozentrale von Renndirektor Christian Prudhomme das Peloton an› Škoda setzt die enge Zusammenarbeit mit dem Damenrennen 'Tour de France Femmes avec Zwift' fort› Ein Interview mit Christian Prudhomme und Gilles Maignan (http://email-click.newsletters.skoda-info.cz/public/open/nlink/?u=80b9b2c6-8891-11ea-955a-ac1f6bc402ac&c=c5371d71-1795-11eb-b872-ac1f6ba555ed&l=8ed50898-159b-11ee-a514-ac1f6bc402ad&sid=4a64297eb6e442bdbc51f963aacd00a2), Fahrer des Renndirektors, steht auf dem Škoda Storyboard bereitBei der diesjährigen Tour de France feiert Škoda Auto sein 20-jähriges Jubiläum als offizieller Hauptsponsor des berühmtesten Radrennens der Welt. Viele Millionen Radsportfans entlang der Strecke und an den TV-Geräten rund um den Globus werden einmal mehr die tschechischen Begleitfahrzeuge im Peloton sehen. Die diesjährige Flotte von 209 Fahrzeugen ist fast durchgehend elektrifiziert, denn 207 der eingesetzten Škoda Modelle verfügen über vollelektrischen oder Hybridantrieb. Renndirektor Christian Prudhomme vertraut 2023 zum dritten Mal in Folge auf einen rein elektrischen Škoda Enyaq als Führungsfahrzeug.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärt: "Wir freuen uns sehr, zwei erfolgreiche Jahrzehnte unserer Partnerschaft mit der ruhmreichen Tour de France feiern zu dürfen. Auf unserer Radsportplattform 'We Love Cycling' haben wir wieder viel spannenden Content vorbereitet und verlosen Profi-Rennräder sowie originale, von den Stars signierte Grüne Trikots. Gleichzeitig stellen wir unsere moderne Modellpalette vor, die sich ideal für unsere aktiven, modernen Entdecker eignet und unser Engagement für eine grüne, elektrische Zukunft unterstreicht."Flotte von 209 Škoda Fahrzeugen begleitet das Feld über 21 Etappen und alle fünf Bergregionen FrankreichsDie 110. Tour de France startet am 1. Juli im baskischen Bilbao. In den folgenden gut drei Wochen bewältigen die Profis 21 Etappen und überqueren alle fünf Bergregionen Frankreichs. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums als Partner der Tour hat Škoda Auto für die letzte Etappe, die am 23. Juli über die Champs Élysées in Paris führt, einige Überraschungen für Fahrer und Zuschauer vorbereitet. Worum es dabei geht, gibt die Marke in Kürze bekannt. Als offizieller Hauptsponsor stattet der tschechische Automobilhersteller die Veranstalter der Tour de France mit 209 Begleit- und Organisationsfahrzeugen aus, von denen 207 einen elektrifizierten Antrieb besitzen. Der Renndirektor führt das Feld im sogenannten 'Red Car' an, einem speziell umgerüsteten Škoda Enyaq Sportline iV. Sechs Funkantennen, ein Flaggenhalter, ein spezielles Signalhorn, Werbebanner, fünf Funkgeräte und ein Panoramadach zeichnen diese besondere Version des vollelektrischen SUV aus. VIP-Gäste können das Geschehen auf der Strecke in einem Škoda Superb L&K verfolgen. Darüber hinaus sponsert Škoda Auto erneut das Grüne Trikot des punktbesten Sprinters. Nach der Zielankunft erhalten der Gesamtsieger und der Punktbeste von der Škoda Designabteilung entworfene Trophäen.Viele Stories auf den Social Media-Kanälen und im Online-Magazin 'We Love Cycling'Bei den Feiern zum 20-jährigen Jubiläum der Partnerschaft nimmt Škoda Radsportfans in aller Welt mit auf eine Reise durch die Geschichte der Tour de France und ihre Entwicklung: Sie können viele bedeutende Momente der Tour im Online-Magazin 'We Love Cycling' (https://www.welovecycling.com/wide/) nacherleben. Auf dieser Plattform findet zudem ein Gewinnspiel mit vier Runden, bei dem die Fans Profi-Rennräder und originale, von den Stars signierte Grüne Trikots gewinnen können. Außerdem arbeitet Škoda Auto mit dem britischen Radrennfahrer Cameron Jeffers zusammen. Wer ihm auf Social Media folgt, erhält exklusive Blicke hinter die Kulissen.Škoda Auto unterstützt erneut das Damenrennen, die 'Tour de France Femmes avec Zwift'Gleich nachdem das Peloton und das letzte Škoda Begleitfahrzeug der Tour de France die Ziellinie in Paris überquert haben, übernehmen die weiblichen Radsportlerinnen den Staffelstab: Wie schon beim Debüt der 'Tour de France Femmes avec Zwift' unterstützt Škoda auch die diesjährige Ausgabe als Hauptsponsor. Die Tour der Frauen führt vom 23. bis 30. Juli über acht Etappen und insgesamt 956 Kilometer.Radsport-Engagement erinnert an die Wurzeln von Škoda AutoNeben der Tour de France sponsert Škoda Auto weitere bedeutende Profirennen wie die 'Vuelta a España' sowie das Amateurrennen 'L'Etape'. Škoda Auto tritt auch deshalb symbolisch mit in die Pedale, weil Václav Laurin und Václav Klement - die Gründerväter des Unternehmens - 1895 mit dem Bau von Fahrrädern begannen und zehn Jahre später ihr erstes Automobil vorstellten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deHelene Clara SchmidtSocial Media & LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: helene.clara.schmidt@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5545880