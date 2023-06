Das Q1 verlief für den Spieleentwickler Nexon außerordentlich erfolgreich. So stieg der Umsatz um 36% und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten. Das starke Umsatzwachstum wurde vor allem durch China getrieben. Hier verzeichnete insbesondere das Spiel Dungeon&Fighter substanzielle Zuwachsraten.Der Nettogewinn stieg um 31% an und lag damit 40% über den Konsensschätzungen. Gleichzeitig fiel die Nettomarge mit 43% selbst für Nexon ungewöhnlich üppig aus. Das Management kündigte allerdings an, dass in den kommenden Quartalen aufgrund von geplanten Lohnsteigerungen die Marge etwas unter Druck geraten könnte. Die große Stärke ...

