Presseinformation Generalversammlung entlastet Board und bestätigt Jahresabschluss sowie Board und Management für ein weiteres Jahr Zug (Schweiz), 28. Juni 2023 - Die Aktionäre der LION E-Mobility AG haben auf der heute in Zug (Schweiz) stattfindenden Generalversammlung sämtliche Anträge auf der diesjährigen Agenda genehmigt. Das betrifft insbesondere die Entlastung des Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG für das Jahr 2022. Alessio Basteri (Verwaltungsratspräsident), Ian Mukherjee und Tobias Mayer, wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates von den Aktionären für ein weiteres Jahr bestätigt. Bestätigt wurde außerdem die Deloitte AG (Schweiz) als Auditor, sowie Pascal Bucher (Finaport, Zürich, Schweiz) als Stimmrechtsbevollmächtigter bis zur Generalversammlung 2024. Ebenso haben die Aktionäre den Jahresabschluss der Gesellschaft, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und versehen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, festgestellt und genehmigt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Versammlung aufgrund der Covid-19-Beschränkungen nur unter Einbeziehung eines Bevollmächtigten abgehalten werden konnte, bestand dieses Jahr für die Anleger die Möglichkeit, persönlich zur Hauptversammlung zu erscheinen. Außerdem wurde parallel zur Hauptversammlung eine umfassende Investoren-Telefonkonferenz abgehalten. "Ich freue mich, dass wir die diesjährige Hauptversammlung mit der Möglichkeit für Investoren durchführen konnten, persönlich an der Hauptversammlung oder in der parallel stattfindenden Investoren-Telefonkonferenz teilzunehmen. Wir wollten unseren Aktionären volle Transparenz bieten und sind dankbar für alle Fragen, die uns vor und während der Hauptversammlung und der Telefonkonferenz erreicht haben", sagt Alessio Basteri, Vorstandsvorsitzender der LION E-Mobility AG, der im Rahmen der HV-Investorenkonferenz auch über das erfolgreiche Jahr 2022 für das Unternehmen berichtete. "Wir hatten einen sehr guten Start in das Jahr 2023 und die offizielle Eröffnung unserer eigenen Produktionsstätte in Hildburghausen markiert möglicherweise den größten Meilenstein in unserer erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Seit sechs Wochen werden unsere ersten LION SE09-Batterien an unsere Kunden ausgeliefert, und viele werden bis zum Ende dieses Jahres und darüber hinaus folgen, da wir hart daran arbeiten, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Ich möchte mich bei allen Aktionären für ihr Vertrauen in uns bedanken", so Alessio Basteri weiter. Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc., der LION Smart North America Inc. und der LION Smart Production GmbH. www.lionemobility.com

Telefon: +49 (0)173.70 25 315

Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



