Der DAX hat am Mittwoch den Sprung zurück über die Marke von 16 000 Punkten nur knapp verpasst. Im Tageshoch fehlten dem Index hierfür nur wenige Punkte. Nach den jüngsten Kursverlusten nutzten Anleger die niedrigeren Notierungen zu Käufen. Stark gefragt war Siemens Energy - trotz kassierter Kaufempfehlung.Zum Handelsende legte der DAX am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 15.949 Zähler zu. Für den MDAX ging es um 1,2 Prozent auf 27.221 Zähler hoch.Bei den Einzelwerten gerieten Siemens am Nachmittag immer ...

