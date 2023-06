Yulin, China (ots/PRNewswire) -Drachenboote rasten unter der Sommersonne über den Fluss, während die Zuschauer an den Ufern schrien und die Trommeln auf den Booten dröhnten. Dies war Teil der Begeisterung bei der Drachenboot-Einladung "Shui Yun Jing Du", die am Nachmittag des 20. Juni in Yulin in der autonomen Region Guangxi Zhuang stattfand. Am gleichen Tag fand im Yulin Garden Expo Park die Eröffnungszeremonie des "Dragon of Duanwu, Tides of Yulin" 2023 Yulin City Duanwu Cultural Carnival und der Mid-year Joyful Life and Happy Shopping Kampagne statt.In diesem Jahr wird das traditionelle chinesische Fest des Duanwu Festivals am 22. Juni begangen. Die Verkostung von Zongzi-Klebereisknödeln, der Genuss von immateriellem Kulturerbe und das Anschauen von Drachenbootrennen sind seit langem traditionelle Duanwu-Bräuche in Yulin, die von den Einheimischen geliebt werden. Zwischen dem 20. und dem 24. Juni fanden in der Stadt Yulin rund ein Dutzend Veranstaltungen statt, darunter das Drachenbootrennen "Shui Yun Jing Du", der Basar für immaterielles Kulturerbe "Yulin Style, China Chic" und die Eröffnungszeremonie für den Nachtmarkt des Guangxi Culture Tourism Consumption Night Market 2023 (Yulin - Hauptmarkt). Verschiedene Kreise, Städte und Bezirke von Yulin sponserten und organisierten zeitgleich einzigartige kulturelle, touristische und kommerzielle Veranstaltungen, insgesamt mehr als 25 Aktivitäten, wie dasPublicity Department of Yulin Municipal Government mitteilte.Am Tag der Eröffnungszeremonie begannen die Feierlichkeiten mit der Aufführung " Jubilation of Dragon and Lion" (Jubel des Drachen und des Löwen) und der Aufführung von "Hakka Charms", einer Teepflücker-Oper aus der südlichen Autonomen Region Guangxi Zhuang, die zum immateriellen Kulturerbe auf nationaler Ebene zählt. Auch eine akrobatische Zirkusnummer mit dem Titel "Power and Beauty", die vom Bobai County Folk Culture and Art Protection, Inheritance and Performance Center aufgeführt wurde, erntete tosenden Applaus. Yulins Akrobatik ist für ihre innovative Entwicklung bekannt, hat zahlreiche Preise gewonnen und wurde in über 30 Ländern und Regionen aufgeführt.Im Yulin Garden Expo Park herrschte auf dem Basar für immaterielles Kulturerbe "Yulin Style, China Chic" reges Treiben. Der Sponsor organisierte mehr als 30 Stände für immaterielles Kulturerbe, trendige Waren und Lebensmittel und schuf so eine beeindruckende Passage, die den Charme der alten Schule und den Chic Chinas ausstrahlte und es den Besuchern ermöglichte, den Spaß an der traditionellen Kultur zu genießen und sich zu amüsieren.Beim "Shui Yun Jing Du"-Drachenboot-Einladungsturnier lieferten sich 12 Drachenboot-Teams ein spannendes Rennen. Mit einer 300 Meter langen Strecke, vier Rennbahnen, Schiffen für 22 Personen und mehr als 300 Teilnehmern zog dieses Rennen Scharen von Einheimischen und Besuchern an, die sich am Ufer des Flusses versammelten, um die einzigartige Ausstrahlung und Spannung des Duanwu-Festivals aus nächster Nähe zu erleben. Dröhnende Trommelschläge verstärkten den leidenschaftlichen Jubel und die Rufe, und die Atmosphäre pulsierte vor Energie.Yulin liegt im Südosten der Autonomen Region Guangxi Zhuang und ist ein wunderschöner Ort. In den letzten Jahren hat die Stadt gleichzeitig zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der hochwertigen Entwicklung ihrer Kultur- und Tourismusindustrie durchgeführt. Yulin positioniert sich als "starke Kultur- und Tourismusstadt" und wurde in die zweite Reihe der nationalen Pilotstädte für Kultur- und Tourismuskonsum und in die Liste der hundert besten Städte für Gesundheitstourismus in China aufgenommen.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441307Bildunterschrift: Spannende Action vor Ort beim "Shui Yun Jing Du" Dragon Boat InvitationalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2142745/Dragon_Boat_Invitational.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/guangxi-yulin-richtet-kulturveranstaltungen-des-duanwu-festival-2023-aus-301866104.htmlPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Yulin Municipal Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170927/5545898