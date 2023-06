Berlin (ots/PRNewswire) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und ein führender Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten, gab die Markteinführung seiner leistungsstarken R-Serie an Stabstaubsaugern in Südwesteuropa bekannt. Ausgestattet mit der leistungsstarken Saugtechnologie von Dreame und kreativen Frontleuchten vereinfachen die R20-, R10 Pro- und R10- Geräte die gründliche Reinigung von festen Teppichen, Vorlegern und Hartböden. Das Modell R20 führt die Serie mit einer Vielzahl modernisierter Funktionen an. Dazu gehören innovative blaue Leuchten, die versteckten Staub sichtbar machen, eine beeindruckende Saugkraft von 190 AW, eine maximale Laufzeit von 90 Minuten und viele weitere Eigenschaften. Die Markteinführung der R-Serie in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ist für den 28. Juni geplant und die Preisspanne beginnt bei 229 Euro.Der Dreame R20 zeichnet sich durch die beeindruckendste und vielseitigste Leistung der 3 Staubsauger in der Dreame R-Serie aus. Der fortschrittliche bürstenlose Motor des R20 liefert eine starke Saugkraft von 190 AW, mehr als genug, um Haare, Schmutz und andere Partikel gründlich von Teppichen und Hartböden zu entfernen. Durch die zusätzlichen, vorne angebrachten blauen Lichter, die bei größeren Winkeln effizienter reflektieren, macht der R20 normalerweise unauffälligen Staub deutlich sichtbar und ist damit die erste Wahl für alle, die ihr Zuhause mit minimalem Aufwand sorgfältig reinigen möchten. Für diejenigen, die nach einer hohen Leistung zu einem günstigen Preis suchen, liefern die R10- und R10 Pro-Geräte eine entsprechende Hochleistungs-Saugkraft von 120 AW bzw. 150 AW. Beide sind außerdem mit frontalen weißen LEDs ausgestattet, um die Reinigung in abgedunkelten Bereichen und unter Möbeln zu erleichtern.Dank der fortschrittlichen Schmutzerkennung identifiziert der R20 die Staubkonzentration und passt die Saugleistung entsprechend an. Diese fortschrittliche Technologie erhöht die Leistung in schwer zu reinigenden Bereichen sowie auf dickeren Teppichen, um sicherzustellen, dass auch diese Böden piekfein sauber werden. Währenddessen wird der Reinigungsstatus in Echtzeit auf einem hell beleuchteten Interface angezeigt, sodass Benutzer den Reinigungsmodus, den Status und die verbleibende Akkulaufzeit auf einen Blick sehen können. Mit diesen intelligenten Funktionen gestaltet der R20 die gründliche Reinigung von Böden einfach und intuitiv.Jedes Produkt der R-Serie ist eine hervorragende Wahl für Benutzer, die ihr gesamtes Haus in einem Durchgang reinigen möchten. Ermöglicht wird dies durch Akkus mit hoher Kapazität, die langes Staubsaugen möglich machen. Die R10- und R10-Pro Geräte verfügen über eine durchgängige Reinigungszeit von maximal 60 bis 65 Minuten. Der R20 bietet eine noch bessere Leistung bei bis zu 90 Minuten ununterbrochener Nutzung. Diese lange Laufzeit macht es einfach, mehrere Räume in einem einzigen Reinigungsdurchgang zu reinigen.Darüber hinaus entfernt eine vielseitige, verknotungsfreie Bürste Schmutz und Partikel von den Böden und verhindert, dass sich Haare um die Bürste verwickeln. Auf diese Weise können Teppiche und Vorleger unterschiedlicher Dicke sowie Hartböden flexibel und mühelos gereinigt werden, ohne den Bürstenkopf austauschen zu müssen.Schließlich enthalten alle Staubsauger der R-Serie von Dreame eine mehrschichtige Staubfiltration, um Staub einzufangen und zu verhindern, dass dieser wieder in die Luft gelangt. In Kombination mit der Entleerung des Staubbehälters mit nur einem Knopfdruck tragen diese Eigenschaften dazu bei, dass Staub gründlich von Ihren Böden entfernt sowie aus der Luft eingefangen und nicht versehentlich verschüttet wird.Im Rahmen dieser Geräteserie wird der R10 für 229 Euro, der R10 Pro für 299 Euro und der R20 für 399 Euro angeboten. In der Zwischenzeit kann die R-Serie im offiziellen Amazon-Store von Dreame in Deutschland (https://www.amazon.de/-/en/stores/page/BFFD1E5A-C7C6-4146-ABA2-59D596F045B5), Frankreich (https://www.amazon.fr/stores/DreameAcheterMaintenant/page/5DA3609D-3768-4174-ACFE-C6946F078813?ref_=ast_bln), Italien (https://www.amazon.it/stores/Dreame/page/6460262E-9E3A-415B-B395-83EC96AB6666?ref_=ast_bln) und Spanien (https://www.amazon.es/stores/DREAME/page/5652052E-A11D-4377-8B49-E0E21008BE8B?ref_=ast_bln) erworben werden. Darüber hinaus sind die R10 und R20 Geräte für Kunden in Deutschland auch bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/brand/dreame), Saturn (https://www.saturn.de/de/brand/dreame) und Otto (https://www.otto.de/haushalt/?marke=dreame%20) und für Kunden in Frankreich bei Boulanger (https://www.boulanger.com/resultats?tr=dreamesearchinputmode=product) erhältlich.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.dreametech.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2142724/Dreame_Technology.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-prasentiert-seine-leistungsstarken-akkustaubsauger-der-r-serie-in-sudwesteuropa-301866114.htmlPressekontakt:Aonan Li,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5545902