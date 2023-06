Papst Franziskus und der Vatikan haben sich mit einer Universität zusammengetan, um Leitlinien für die Nutzung von KI aufzustellen. In der Veröffentlichung geht es um Technikfragen aber auch um Datenschutz. Es ist eine Art Handbuch zum ethischen Umgang mit KI entstanden, die in einer Partnerschaft zwischen Papst Franziskus und dem Markkula Center for Applied Ethics der Santa Clara University entworfen wurde. Dazu haben beide Parteien eine Organisation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...