Gibco OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit erweitert den Zugang zu klinisch relevanten Tumormodellen, die von Patienten stammen

Thermo Fisher Scientific, das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft, gab heute die Markteinführung des Gibco OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit* bekannt, dem ersten kommerziell erhältlichen Kulturmedium, das speziell für die Expansion von von Patienten stammenden Tumoroiden oder Krebsorganoiden aus verschiedenen Krebsindikationen entwickelt wurde.

Während Krebs nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen weltweit isti gibt es nach wie vor Hürden bei der Bereitstellung neuer Krebstherapien für Patienten, da bis zu 97 der Medikamentenkandidaten in klinischen Studien scheiternii. Patienten-Tumoroide Kulturen von Tumorzellen, die von einzelnen Patienten stammen sind dem Spendergewebe ähnlicher als herkömmliche 2D-Zellmodelle. Sie versprechen, die Erfolgsraten klinischer Studien zu verbessern, indem sie es Forschern ermöglichen, Krankheiten besser zu modellieren und das Ansprechen von Patienten auf Therapeutika in vitro vorherzusagen. Die Verwendung von Tumoroiden in der Krebsforschung ist jedoch aufgrund der schwierigen Kulturanforderungen und des Mangels an kommerziell erhältlichen Mediensystemen begrenzt. Das neue modulare Standard-Kit für Tumoroid-Nährböden von Thermo Fisher wurde entwickelt, um Forschern den Zugang zu komplexen Krebsmodellen zu erleichtern.

"Die Unberechenbarkeit von Krebs stellt eine große wissenschaftliche und klinische Herausforderung für zukünftige Entdeckungen und die Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Patienten dar", sagte Brian Douglass, Vice President und General Manager für Zellbiologie bei Thermo Fisher Scientific. "Weltweit warten immer noch Millionen von Patienten und ihre Familien auf ein Heilmittel für Krebs, trotz der jahrzehntelangen Fortschritte in Forschung, Diagnostik und Behandlung, die dazu beitragen sollen, die Krebssterblichkeit zu senken. Wir haben das neue OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit entwickelt, damit die wissenschaftliche Gemeinschaft die Vorteile von Tumoroidmodellen besser nutzen kann, um Arzneimittelkandidaten schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen."

Thermo Fisher hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler bei der Erforschung von Tumoroid-Workflows und Protokollen zu unterstützen. Zusätzlich zur Demokratisierung dieses Arbeitsablaufs durch das OncoPro Tumoroid Media System unterstützen die Tumoroid Assay Development Services das ausgelagerte Screening und die Charakterisierung. Kunden können auch 7 einzigartige OncoPro Tumoroid Zelllinien nutzen, die vier verschiedene Krebsindikationen repräsentieren, darunter Darmkrebs, Lungenkrebs, Endometriumkrebs und Brustkrebs. Um die Anwendung zu vereinfachen, enthält das OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit eine skalierbare, automatisierungskompatible Suspensionskulturmethode.

"Es ist bekannt, dass Tumororganoide eine bessere Vorhersage über klinische Ergebnisse, unerwünschte Ereignisse und Resistenzmechanismen bieten als etablierte 2D-Zelllinien", sagte Erik Goka, PhD, Vice President of Biology bei Revere Pharmaceuticals. "Das OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit ermöglicht es uns, Tumoroide nahtlos in unsere Forschungs- und Arzneimittelentdeckungsprozesse zu integrieren. Mit dem Tumoroid-Mediensystem können wir alle unsere organoiden Modelle in demselben Nährbodensystem vermehren, unabhängig vom Ursprungsgewebe. Dieses Mediensystem hat uns geholfen, Tumororganoide für den täglichen Gebrauch in unser Labor zu bringen."

Im Einklang mit der Mission von Thermo Fisher, seine Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen, ist für das OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit keine Lizenz für die kommerzielle Nutzung erforderlich**.

das OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit von Thermo Fisher zu erfahren, besuchen Sie bitte thermofisher.com/oncopro.

*Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

**Ausgenommen sind diagnostische, klinische und weitere Produktionsanwendungen.

