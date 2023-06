Schnellere Systemeinrichtung, neues Droplet-Design der Designer-Serie, und die Leistungsstärke von WiFi 6E

Linksys, ein globaler Innovator der WiFi-Technologie, kündigte heute die neueste Ergänzung seines WiFi 6E-Produktportfolios an den Linksys Velop Pro 6E, den ersten Vertreter der neuen Designer-Serie mit dem "von der Natur inspirierten" Tröpfchendesign und fortschrittlichen Funktionen, die das ultimative WiFi 6E-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis bieten.

WiFi 6E bietet eine zusätzliche 6-GHz-Bandverbindung, die hilft, Interferenzen zu reduzieren und die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den verbundenen Geräten zu erhöhen. Auf Grundlage der Qualcomm® Immersive Home 316-Plattform bietet der Linksys Velop Pro 6E mit WiFi 6E eine unglaubliche Reichweite und Abdeckung, sodass Benutzer mit einer schnelleren und breiteren Verbindung und mehr Geräten in ihrem Netzwerk streamen, herunterladen und arbeiten können. Jeder Tri-Band-Knoten verfügt über einen 1-Gbit/s-Ethernet-LAN-Port zum Anschluss kabelgebundener Geräte an drahtlose Netzwerke. Mit der neuesten Linksys Mobile App lässt sich der Velop Pro 6E ganz einfach in weniger als 10 Minuten* einrichten und aus der Ferne mit Sicherheits- und anderen nützlichen Funktionen wie Gastzugang, Kindersicherung und mehr verwalten.

"Heutzutage ist ein vernetztes Zuhause mit allgegenwärtigem WLAN die neue Normalität, aber die Nutzer möchten auch, dass die Netzwerkgeräte zu ihrer Einrichtung passen", sagte Jeevan Patil, Vice President of Experience. "Diesen Wunsch erfüllen wir mit unserem Velop Pro 6E, dem ersten Produkt unserer neuen Designer-Serie, mit dem von der Natur inspirierten Tropfendesign und in Farben wie Karbonschwarz, Kieselgrau oder Reinweiß."

"Die Kunden möchten nicht nur, dass sich das Heimnetzwerkgerät in die Umgebung einfügt, sondern es soll auch schnell installierbar sein", sagte Michael Forbes, Principal Engineer. "Mit unserem Velop Pro 6E haben wir die Einrichtungszeit um zwei Drittel reduziert, so dass ein komplettes System in weniger als 10 Minuten eingerichtet und betriebsbereit sein kann."

Der Linksys Velop Pro 6E ist in drei Konfigurationen erhältlich, wobei das 1er-Paket bei 199 US-Dollar beginnt. Das 1er-Paket reicht für ca. 3.000 Quadratfuß (279 qm), das 2er-Paket für ca. 6.000 Quadratfuß (557 qm) und das 3er-Paket für bis zu ca. 9.000 Quadratfuß (836 qm). Der Velop Pro 6E ergänzt die WiFi 6-Produktreihe von Linksys, zu der auch der Hydra Pro 6E und der Atlas Max 6E gehören.

Weitere Funktionen und Vorteile

Verbesserte Einrichtung Auf schnelle und einfache Weise können Benutzer 3 Knoten in weniger als 10 Minuten einrichten.

Auf schnelle und einfache Weise können Benutzer 3 Knoten in weniger als 10 Minuten einrichten. Sicherheit Schützen Sie Ihre Geräte mit automatischen Sicherheitsupdates, einem separaten Gastnetzwerk und anderen fortschrittlichen Funktionen über die App.

Schützen Sie Ihre Geräte mit automatischen Sicherheitsupdates, einem separaten Gastnetzwerk und anderen fortschrittlichen Funktionen über die App. Fortinet DNS-Filterung Der FortiGuard DNS Filtering Service wird von FortiGuard Labs unterstützt dem Fortinet-Forschungsteam gegen Bedrohungen und schützt Benutzer vor Verbindungen zu bösartigen oder unangemessenen Websites oder Inhalten.

Der FortiGuard DNS Filtering Service wird von FortiGuard Labs unterstützt dem Fortinet-Forschungsteam gegen Bedrohungen und schützt Benutzer vor Verbindungen zu bösartigen oder unangemessenen Websites oder Inhalten. Stabile und sehr schnelle Abdeckung Die Qualcomm® Immersive Home 316-Plattform vereint innovative Mesh-Funktionen mit erweiterten WiFi-6E-Funktionen.

Die Qualcomm® Immersive Home 316-Plattform vereint innovative Mesh-Funktionen mit erweiterten WiFi-6E-Funktionen. Neuer Formfaktor - Das neueste Tröpfchendesign zeichnet sich durch Verbesserungen bei Wärmemanagement, Abdeckung und Leistung aus und belegt eine kleinere Standfläche.

- Das neueste Tröpfchendesign zeichnet sich durch Verbesserungen bei Wärmemanagement, Abdeckung und Leistung aus und belegt eine kleinere Standfläche. Optimierte Verpackung Neue recycelbare Verpackung aus 65 recyceltem Material.

Neue recycelbare Verpackung aus 65 recyceltem Material. Verbesserte Mesh-Technologie Bietet den Nutzern eine einfache, selbstoptimierte Funktion für Zusammenarbeit, Streaming, Spiele und große Versammlungen mit vielen Geräten. Das Netzwerk wird regelmäßig automatisch überwacht, um ein qualitativ hochwertiges Erlebnis zu gewährleisten.

Verfügbarkeit und Bildmaterial

Der Linksys Velop Pro 6E wird am 16. Juli zum UVP von 199,99 USD (1er-Paket), 349,99 USD (2er-Paket), und 499.99 USD (3er-Paket) auf Linksys.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Bildmaterial und Assets finden Sie hier.

Über Linksys

Linksys ist eine Markenikone, die ihr35-jähriges Jubiläum der Innovationen im Bereich Home Connectivity feiert. Linksys ist stolzer Erfinder zahlreicher Branchenneuheiten und ausgewiesener Experte für die Bereitstellung einfacher, schneller und zuverlässiger Verbindungsgeräte für den Heimbereich, zu erschwinglichen Preisen. "Bei Linksys designen wir Einfachheit, sodass Sie niemals Komplexität erleben."

*Einrichtungszeiten und Leistungswerte können je nach individuellem Heimnetzwerk variieren.

Linksys und viele Produktnamen und Logos sind Marken von Linksys Holdings Inc. oder auch seinen verbundenen Unternehmen. Erwähnte Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Qualcomm Networking Pro 620-Plattform ist ein Produkt von Qualcomm Technologies Inc. oder auch seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

2023 Linksys Holdings, Inc. oder auch seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

