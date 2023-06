Der Verkaufsdruck an den Märkten will einfach nicht verschwinden. Auch am Dienstag gab es aus Sicht der Anleger mal wieder viel zu viele rote Vorzeichen zu sehen. Zins- und Rezessionssorgen stehen unverändert im Vordergrund und nur die wenigsten Einzeltitel konnten der gedrückten Stimmung etwas entgegensetzen.Dass es bei Siemens Energy (DE000ENER6Y0) nach schweren Verlusten in den letzten Tagen eine minimale Erholung zu sehen gab, ist erstmal nur ein schwacher Trost. Mit Zugewinnen von 2,3 Prozent ging es lediglich bis auf 14,68 Euro aufwärts. Auf 5-Tages-Sicht ...

