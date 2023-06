Das schwedische Startup Modvion errichtet derzeit den weltgrößten hölzernen Windradturm. Der 105 Meter hohe Turm wird umweltfreundlicher hergestellt als seine Stahlpendants - und soll noch 2023 in Betrieb gehen. Die Idee stammt aus Deutschland. Als weltweit erstes Windrad mit Holzturm gilt ein Konstrukt der Firma Timbertower. Seit 2012 erzeugt das hölzerne Windrad in Hannover-Marienwerder Strom. In die Serienproduktion hat es die Idee aber nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...