MÄRKTE USA/Aussicht auf weitere Zinserhöhungen bremst Börsen

NEW YORK (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen haben den Handel an der Wall Street am Mittwoch geprägt. Belastet wurde die Stimmung von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser sagte auf dem Notenbankerforum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra, die große Mehrheit seiner Kollegen in der Fed erwarteten zwei weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr. Die geldpolitische Straffung müsse fortgesetzt werden, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.

Berichte, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will, lasteten schon zu Beginn der Börsensitzung auf der Stimmung und bremsten die Vortagesrally aus, die nach den positiven US-Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter, den Hausverkäufen und dem Verbrauchervertrauen eingesetzt hatte. Die Aktien der Chiphersteller AMD (-0,2%), Nvidia (-1,8%) und Intel (-1,5%) gerieten unter Druck.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent niedriger und der S&P-500 kaum verändert, während der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent zulegte. Den 1.597 (Dienstag: 2.136) Kursgewinnern standen 1.350 (807) -verlierer gegenüber. Unverändert gingen 80 (97) Titel aus dem Handel.

Es herrsche immer noch eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Fed-Politik, kommentierte Chris Fasciano, Portfolio Manager bei Commonwealth Financial Network. Daher dürfte sich die Volatilität am Markt fortsetzen. Gleichzeitig sprächen die Konjunkturdaten vom Dienstag aber für eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft.

Anleihen und Dollar fester

Anleihen waren angesichts der gestiegenen Risikoscheu gefragt. Die Zehnjahresrendite sank um 5,5 Basispunkte auf 3,71 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigte der Dollar Stärke nach seinem Schwächeanfall vom Vortag. Vor allem gegen das britische Pfund machte die US-Währung Boden gut.

Deutlich fester tendierte der Ölpreis, nachdem die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken waren. Dagegen stand Gold leicht unter Druck. Gedrückt wurde der Preis des Edelmetalls vom festeren Dollar und der Erwartung eines weiterhin hohen Zinsniveaus.

Unter den Einzelwerten stiegen Jefferies Financial um 3,5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen des Finanzinstituts einnahmen- und gewinnseitig deutlich rückläufig ausgefallen waren. Dazu verfehlten sie die Erwartungen der Analysten. CEO Richard Handler sprach von einer zyklisch schwachen Phase.

Für Aerovironment ging es um 5 Prozent aufwärts. Der Drohnenhersteller hatte berichtet, dass der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um mehr als 40 Prozent gestiegen ist, übertraf mit dem Gewinn die Schätzungen des Marktes und gab eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab, die über den Erwartungen der Wall Street liegt.

Carnival (+8,8%) legten den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Die Aktien der Kreuzfahrtreederei hatten am Montag zunächst mit Verlusten auf starke Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick reagiert, was Beobachter als "Sell on News"-Reaktion bezeichneten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.852,66 -0,2% -74,08 +2,1% S&P-500 4.376,86 -0,0% -1,55 +14,0% Nasdaq-Comp. 13.591,75 +0,3% 36,08 +29,9% Nasdaq-100 14.964,58 +0,1% 18,67 +36,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 -17,5 4,88 28,8 5 Jahre 3,98 -5,5 4,03 -2,4 7 Jahre 3,85 -6,3 3,91 -12,3 10 Jahre 3,71 -5,5 3,76 -17,0 30 Jahre 3,81 -3,6 3,84 -16,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 18:57 % YTD EUR/USD 1,0917 -0,4% 1,0948 1,0960 +2,0% EUR/JPY 157,65 -0,2% 157,49 157,79 +12,3% EUR/CHF 0,9789 -0,0% 0,9789 0,9793 -1,1% EUR/GBP 0,8636 +0,4% 0,8596 0,8597 -2,4% USD/JPY 144,41 +0,3% 143,89 143,98 +10,1% GBP/USD 1,2642 -0,8% 1,2734 1,2747 +4,5% USD/CNH (Offshore) 7,2420 +0,2% 7,2362 7,2244 +4,5% Bitcoin BTC/USD 30.033,17 -2,2% 30.422,97 30.669,73 +80,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,21 67,70 +2,2% +1,51 -12,8% Brent/ICE 73,66 72,26 +1,9% +1,40 -12,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,80 34,51 -2,1% -0,71 -56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,81 1.913,75 -0,2% -3,94 +4,7% Silber (Spot) 22,72 22,93 -0,9% -0,20 -5,2% Platin (Spot) 916,08 929,50 -1,4% -13,43 -14,2% Kupfer-Future 3,71 3,77 -1,7% -0,06 -2,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

