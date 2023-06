DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.980 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem nachrichtenarmen Umfeld ist es mit den Kursen am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas nach oben gegangen. In der ersten und zweiten Reihe des Aktienmarkts wurden dabei keine auffälligen Bewegungen verzeichnet.

Unter den Nebenwerten machten GBS Software am Abend einen Sprung von fast 40 Prozent. Das Unternehmen hatte den Ausbau seiner Beteiligung an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (Rosag) auf 51 Prozent vermeldet. GBS will nun "mit der Gesellschaft einen Unternehmensvertrag abschließen, um steuerliche Vorteile" zu nutzen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.980 15.949 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

