Sintavia, LLC, ein Entwickler von additiv gefertigten Thermodynamikkomponenten für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich, meldete heute den Erhalt einer direkten Kapitalbeteiligung der Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT). Zu den Produkten von Sintavia gehören einige der modernsten mechanischen Systeme, die heute in Luftfahrtanwendungen eingesetzt werden, darunter Mehrkreiswärmetauscher, komplexe thermodynamische Chassis und monolithische Kühlmittelpumpen. Zu den Bedingungen der Investition, die am 27. Juni 2023 abgeschlossen wurde, wurde nichts mitgeteilt.

Sintavia und Lockheed Martin pflegen eine langjährige Zusammenarbeit, in deren Rahmen sie die Erforschung der Möglichkeiten der additiven Fertigung (Additive anufacturing, AM) von Metallen als Alternative zu herkömmlichen Konstruktions- und Fertigungsverfahren ausweiten. Im Dezember 2022 verkündeten die Unternehmen eine strategische Partnerschaft zur Erforschung weiterer AM-Technologiebereiche im Zusammenhang mit der Initiative "AM Forward" des Weißen Hauses, die im Mai 2022 von Präsident Joe Biden ins Leben gerufen worden war. AM Forward ist eine freiwillige Übereinkunft, die darauf abzielt, die US-Lieferketten zu stärken, indem sie die Einführung und Nutzung von AM durch in den USA ansässige Zulieferer unterstützt.

Seit 2019 ist Sintavia ein Komponentenzulieferer von Lockheed Martin und unterhält gegenwärtig Lieferbeziehungen in allen vier Geschäftsbereichen von Lockheed Martin. Die von Sintavia gelieferten Komponenten kommen in einer Reihe von Schlüsselprogrammen von Lockheed Martin zum Einsatz, darunter in der F-35 und der F-22. Die Erlöse aus der Investition werden verwendet, um weitere Entwicklungen und Tests bei Sintavia zu finanzieren.

"Diese Investition festigt nicht nur die Geschäftsbeziehung zwischen Lockheed Martin und Sintavia, sondern verdeutlicht auch, wie begehrt die Thermodynamikkomponenten von Sintavia optimiert durch additive Technologie bei den größten und bedeutendsten Hauptintegratoren der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sind", sagte Brian Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Lockheed Martin repräsentiert die besten von ihnen, und wir fühlen uns geehrt, bei unserem weiteren Wachstum und der Erweiterung unserer Produktlinie die Unterstützung dieses Unternehmens zu haben."

"Diese strategische Investition von Lockheed Martin erweitert unsere im Dezember des letzten Jahres bekannt gegebene Gemeinschaftsentwicklungs-Vereinbarung mit Sintavia", sagte David Tatro, Vice President for Operations Process Transformation bei Lockheed Martin. "Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Lieferung von additiv gefertigten Komponenten für die gesamte Verteidigungsindustrie zu verstärken."

RBC Capital Markets, LLC agierte als Finanzberater, und Alvarez Diaz-Silveira LLP agierte als Rechtsberater von Sintavia im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Sintavia

Sintavia entwirft und druckt in 3D die modernsten Thermodynamikkomponenten, die heute in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie eingesetzt werden. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verschrieben und verfügt über zahlreiche Nadcap- und andere Akkreditierungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

