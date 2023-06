Bahnt sich im Wasserstoffsektor ein Favoritenwechsel an? Danach sieht es wenigstens aus. Denn während die ehemaligen Lieblinge Nel ASA und Plug Power schwächeln, startet ThyssenKrupp mit dem Börsengang von Nucera durch. Die Zeichnungsfrist der Wasserstoff-Tochter läuft seit Freitag und die Nachfrage übersteigt bereits das Angebot? Dagegen werden Nel ASA und Plug Power fallen gelassen. Gerade die Dänen sind charttechnisch angeschlagen und kämpfen mit der Marke von 1 EUR. Aber vielleicht ist gerade der Hype um Nucera eine Einstiegschance bei den etablierten Wasserstoffspezialisten. Und was macht Lithium? Werte wie Standard Lithium und Alkem tendierten in den vergangenen Wochen freundlich. Grid Metals ist noch nicht angesprungen. Dabei will man schon ab 2024 Lithium verarbeiten.

