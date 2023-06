Der Spezialist für Gewerbeimmobilien hat mitgeteilt, dass die Verkehrswerte seiner Objekte stärker sinken als zuvor angenommen. Seit Jahresbeginn beträgt die Minderung 5,5 bis 6,0 %, so das Unternehmen. Betroffen sind die Büro- und Einzelhandelsobjekte. Die Duisburger reduzieren infolgedessen ihre Erwartungen an den Nettovermögenswert (NAV) zum Jahresende. Statt eines leichten Rückgangs wird nun - 7 bis - 12 % in Jahresfrist angesetzt. Ein Engagement bei der HAMBORNER REIT Aktie (gestern - 5,1 %) bietet sich somit zurzeit nicht an.



