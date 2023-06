DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien behauptet - Hongkong mit Ausreißer nach unten

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Ausnahme von Hongkong tut sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien wenig. Die Indizes bewegen sich zwischen plus 0,4 Prozent auf 33.314 Punkte in Tokio und minus 0,2 Prozent in Schanghai und schließen sich der wenig veränderten Tendenz an der Wall Street vom Vortag an. Für etwas Unterstützung in Tokio sorgt der Yen, der auf seinem Mehrmonatstief verharrt.

In Hongkong geht es für den zuletzt bereits oft volatileren HSI um 1,6 Prozent kräftig südwärts. Die Marktteilnehmer dort seien verunsichert, weil die US-Regierung ein mögliches Verbot von Chipexporten nach China erwäge, erklärt CMC-Analystin Tina Teng. Der Subindex der Technikaktien büßt 1,9 Prozent ein.

An den anderen Plätzen ist von Zurückhaltung mit Blick auf den Halbjahresultimo zu hören, an dem unter anderem viele Fonds Zwischenbilanz ziehen. Außerdem wollten viele Akteure weitere Konjunkturdaten abwarten, die potenziell Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der Notenbanken bringen könnten. Am Vortag betonte US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Forum in Portugal, dass der Offenmarktausschuss bei seinen jüngsten Beratungen nicht konkret beschlossen habe, ob die Zinsen nun nur noch bei jeder zweiten Sitzung angehoben werden sollten. "Wir treffen die Entscheidungen mit etwas mehr Zeit dazwischen, um mehr Informationen über Daten zu bekommen und um zu sehen, wie viel Bremsung wirklich aus der Pipeline kommt", so Powell.

Unter den Einzwelwerten geht es in Hongkong für Swire Pacific um 5,4 Prozent nach oben. Der Mischkonzern hat mitgeteilt, die Tochter Swire Coca-Cola USA für 3,9 Milliarden Dollar verkaufen zu wollen.

In Singapur ruht der Börsenhandel wegen des islamischen Opferfests.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.200,10 +0,1% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.330,70 +0,4% +24,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.559,44 -0,2% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.183,96 -0,2% +3,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.870,24 -1,6% -3,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04 % YTD EUR/USD 1,0891 -0,2% 1,0915 1,0942 +1,8% EUR/JPY 157,37 -0,1% 157,60 157,53 +12,1% EUR/GBP 0,8627 -0,1% 0,8637 0,8598 -2,5% GBP/USD 1,2624 -0,1% 1,2639 1,2726 +4,4% USD/JPY 144,50 +0,1% 144,38 143,98 +10,2% USD/KRW 1.314,75 +0,4% 1.309,50 1.307,83 +4,2% USD/CNY 7,2488 +0,1% 7,2445 7,2344 +5,1% USD/CNH 7,2576 +0,2% 7,2451 7,2453 +4,8% USD/HKD 7,8332 +0,0% 7,8325 7,8327 +0,3% AUD/USD 0,6610 +0,1% 0,6601 0,6641 -3,0% NZD/USD 0,6079 +0,0% 0,6077 0,6100 -4,3% Bitcoin BTC/USD 30.144,62 +0,0% 30.136,76 30.390,49 +81,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,21 69,56 -0,5% -0,35 -12,8% Brent/ICE 73,62 74,03 -0,6% -0,41 -12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,98 1.907,78 -0,1% -1,80 +4,5% Silber (Spot) 22,78 22,73 +0,2% +0,05 -5,0% Platin (Spot) 918,53 915,50 +0,3% +3,03 -14,0% Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 29, 2023 00:42 ET (04:42 GMT)

