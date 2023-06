Der amerikanische Industriekonzern Acuity Brands Inc. (ISIN: US00508Y1029, NYSE: AYI) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 1. August 2023 (Record date: 18. Juli 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,52 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 160,66 US-Dollar (Stand: 28. Juni 2023) bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...