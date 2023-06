Defensiver Einstieg in Top-Wasserkraft-Player: Verbund

Der größte österreichische Versorger Verbund (AT0000746409) produziert nahezu 100 Prozent klimafreundliche und erneuerbare Energie. Wasserkraft bildet den Kern des Energieportfolios; hier gehört Verbund zu den größten Playern in Europa mit hoher Expertise in Planung, Bau und Betrieb von Lauf- und Speicherkraftwerken. Im August 2022 markiert die Aktie mit 114,90 Euro ein 10-Jahres-Hoch; auf Basis aktueller Kurse um 70 Euro ist die Aktie mit einem geschätzten 2023er KGV von knapp 10 wieder deutlich günstiger bewertet. Die Aktie wird derzeit belastet durch die Möglichkeit einer Steuer auf sog. Windfall Profits - unerwartete hohe Gewinne von Versorgern, die in den beiden letzten Jahren zu Lasten der Endkunden erwirtschaftet wurden. Noch ist unklar, ob und in welcher Höhe Österreich und Deutschland diese Steuer erheben und ob sie rückwirkend geltend gemacht werden kann.

Bonus-Strategie mit 21,4 Prozent Puffer (März 2024)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Group mit der ISIN AT0000A32VQ0 zahlt bei Fälligkeit am 22.3.24 den Höchstbetrag von 87,10 Euro, sofern die Verbund-Aktie bis zum Bewertungstag 15.3.24 niemals die Barriere bei 54,58 Euro berührt oder unterschreitet (Sicherheitspuffer 21,4 Prozent). Bei einem Preis von 74 Euro können Anleger folglich eine Rendite von 13,10 Euro erzielen, was 17,6 Prozent p.a. entspricht. An einer positiven Kursentwicklung über das Cap von 85,81 Euro (bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,015) nehmen Anleger nicht teil. Es erfolgt im positiven wie negativen Szenario eine Barausglich. Die Strategie gibt"s aktuell mit einem moderaten Aufgeld von 3,7 Prozent.

Einkommensstrategie mit 8 Prozent p.a. Kupon und 20 Prozent Puffer (Juli 2024)

Die neue Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HVB7XA0 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie bei Fälligkeit (5.7.24) einen Kupon von 8 Prozent p.a. Der Basispreis wird am 3.7.23 auf 80 Prozent des Schlusskurses von 3.7.23 festgelegt (= 20 Prozent Puffer). Sofern dieser per Bewertungstag (28.6.24) nicht unterschritten wird, gibt"s den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erfolgt die Lieferung von Verbund-Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / Basispreis; eventuelle Bruchteile im Barausgleich). Das Produkt kann noch bis zum 30.6.23 zum Kurs von 100 Prozent ohne Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wer sich auf aktuellem Niveau für den defensiven Einstieg in die Verbund-Aktie interessiert, kann sowohl mit dem Capped-Bonus-Zertifikat als auch der Aktienanleihe schon von einer Seitwärtsbewegung profitieren und durch die Sicherheitspuffer kleinere Schwächephasen aussitzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Verbund-Aktien oder von Anlageprodukten auf Verbund-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de