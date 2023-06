DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Besser lief es operativ noch nie

Übach-Palenberg (pta/29.06.2023/08:45) - Besser lief es operativ noch nie

Dividende steigt um 10 % auf 0,33 (0,30) Euro je Aktie

Übach-Palenberg, 29.06.2023 - Die Wurmtal Beteiligungen AG hat ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 (30.04.) absolviert. So stieg der Bilanzgewinn um 27,1 % auf 810.000 (637.000) Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern stellte sich auf 615.000 (629.000) Euro bzw. 0,42 (0,43) Euro je Aktie. Im Vorjahreswert ist jedoch ein Bilanzgewinn von 118.000 Euro enthalten, so dass der bereinigte Vergleichswert bei 511.000 bzw. 0,35 Euro je Aktie anzusetzen ist. Demnach war das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Gewinnplus im operativen Geschäft von mehr als 20 % das Beste der Firmengeschichte. Der Hauptversammlung am 15.09.2023 soll eine Dividende je Aktie von 0,33 Euro vorgeschlagen werden - 10 % mehr als im Vorjahr. Die Ausschüttungssumme steigt somit auf 486.750 (442.500) Euro.

"Wir hätten mit Blick auf unsere Barliquidität von 863.000 (811.000) Euro auch noch mehr ausschütten können, wollten jedoch mit Blick auf weitere geplante Zukäufe die Ausschüttung mit Augenmaß erhöhen", erklärt Vorstand Franz-Josef Lhomme. Hinzu kommen täglich veräußerbare Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 487.000 (569.000) Euro, so dass sich die Gesamtliquidität auf 1,35 (1,38) Mio. Euro beläuft. Hierin spiegeln auch die Ausschüttungen des CS Euroreal (WKN: 980500) von in Summe 0,88 Euro je Fondsanteil wider. Unter dem Strich wurde mit diesem "Park-Investment" ein Ertrag von knapp 100.000 Euro erzielt. Erträgen von 179.000 (0) Euro standen Abschreibungen von 81.200 (195.000) Euro gegenüber. Alle typischen AG-Kosten, u.a. die Kosten der anstehenden Hauptversammlung oder die Kosten des Jahresabschlusses etc. wurden somit wie angekündigt erwirtschaftet. Am 22.06.2023 wurden überdies die nächsten 0,23 Euro je Fondsanteil ausgeschüttet, was sich positiv auf das laufende Geschäftsjahr 2023/24 auswirken wird.

Steuerberatung nun aus einer Hand

Die Tochter Kehmer Versicherungsmakler GmbH wird seit vielen Jahren steuerlich von der Kanzlei Fröschen & Partner, Baesweiler, beraten. Daher hat der Vorstand entschieden, für 2022/23 erstmals auch die Wurmtal Beteiligungen AG ebenso wie die neue Tochter Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH dort steuerlich betreuen zu lassen. Dadurch hat sich die Erstellung des Jahresabschlusses 2022/23 einmalig um wenige Wochen in die Länge gezogen, dessen Veröffentlichung ursprünglich für Mai vorgesehen war. "Künftig bekommen wir alle steuerlichen Leistungen aus einer Hand. Und da das Setup nun erledigt ist, dürfte der Jahresabschluss 2023/24 wie gewohnt wenige Tage nach Ende des Geschäftsjahres vorliegen", so Lhomme.

Optimistisch für 2023/24

Nach wie vor resultiert der überwiegende Teil des Umsatzes der Tochter Kehmer Versicherungsmakler GmbH aus jährlich wiederkehrenden Einnahmen - mit steigender Tendenz. Entscheidend für den geschäftlichen Erfolg bleiben die Monate Januar bis März eines jeden Jahres. In der Regel werden im Q1 die Jahresrechnungen geschrieben und auch gezahlt. Daher kann bereits heute angekündigt werden, dass die Ausschüttung an die Wurmtal Beteiligungen AG im Q1 2024 mindestens konstant bleiben wird. Hinzu kommt erstmals für das Geschäftsjahr 2023/24 die Ausschüttung der neuen Tochter Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH. "Es gibt daher allen Grund optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2023/24 zu blicken", unterstreicht der Alleinvorstand.

Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1.475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Adresse: Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 4901004 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de

ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover

