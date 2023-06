NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan bleibt in einem Ausblick auf den Quartalsbericht von Zalando kurzfristig besonders skeptisch für die Kursentwicklung. Analystin Georgina Johanan beließ den Aktien daher in der am Donnerstag vorliegenden Studie den Status "Negative Catalyst Watch" und senkte das Kursziel von 39 auf 32 Euro. Die Expertin rechnet mit einem rückläufigen Bruttowarenvolumen (GMV) und nur minimalen Fortschritten bei der Profitabilität - trotz nicht allzu starker Vergleichswerte. Zudem stünden hinter den mittelfristigen Wachstumsambitionen Fragezeichen. Die fundamentale Einstufung von Johanan lautet weiter "Neutral"./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 23:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 00:15 / BST

DE000ZAL1111