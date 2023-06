Die Erkenntnisse vom Treffen der Spitzen-Notenbanker in Sintra sind eindeutig: Weitere Zinserhöhungen sind sehr wahrscheinlich, da die Wirtschaft dem aggressiven Zinskurs der Notenbanken standhält. Sowohl die Weltwirtschaft als auch die Inflation haben sich bisher als erstaunlich widerstandsfähig gegenüber einer Flut von Zinserhöhungen erwiesen. Dies hat die führenden Zentralbanker auf dem Forum in Sintra am Mittwoch ...

